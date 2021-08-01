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İzmir'de kışlaya yönelik 'sabotaj girişimi' iddiası
İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı.
|01 Ağustos 2021 15:42
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Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.
Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.
Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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