İstanbul'dan yangın bölgelerine araç ve personel desteği
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için son dört günde 150 araç ve 719 personelin Adana, Antalya ve Muğla'ya sevk edildiğini bildirdi.
|01 Ağustos 2021 15:50
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yangınla mücadele ekiplerimizden, 719 personel, 150 itfaiye aracı, 28-31 Temmuz arasında söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Adana, Antalya ve Muğla'ya sevk edildi. İstanbul olarak dualarımız ve yüreklerimiz yangından mağdur olan vatandaşlarımızla birlikte."
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