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KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı

Bartın'da koronavirüs paniği yaşandı. Kentte dün test verdikten sonra bugün KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi temaslı olarak karantinaya alındı
01 Ağustos 2021 16:02
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KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, bugün KPSS'ye giren iki kişiden birinde Kovid-19 görülmesi, diğerinin de şüpheli olması nedeniyle 30 kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine, dün hastalık belirtileri olduğu için iki kişinin Bartın Devlet Hastanesi'nde test yaptırdığını söyledi.

Bu iki kişinin sonuçları belli olmadan bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına girdiğini aktaran Erol, "Sabah saatlerinde 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri iki salondaki kişileri tespit ettik. Salondaki görevlilerin de bulunduğu 30 kişi, temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı. Ekiplerimiz, diğer temaslıların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Erol, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olduğu aile, arkadaş veya akrabalarının da evlerinde karantinaya alınacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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