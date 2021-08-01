Kamu personelinin orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiası
|01 Ağustos 2021 16:04
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yapılan araştırmada, görüntülerdeki kişinin E.U. olduğunun tespit edildiği, "taksirle yangına sebebiyet vermek" suçundan şüpheli olarak ifadesinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şahıs alınan ifadesinde, Bartın'da ikamet ettiğini ve memur olarak görev yaptığını, 17 Temmuz'da Çaycuma'ya aracı ile amcasının oğlunu ziyarete geldiğini, aracının yanına geldiğinde, aracının içinde bulunan yakıt fişleri ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu çıktıları, üzerinde kimlik bilgisi ve isim yazdığından dolayı yakarak imha etmek için aracı park ettiği yerin karşı tarafında bulunan kaldırımın betonu üzerinde yaktığını, bulunduğu yerin sokak içerisi ve şehir merkezi olduğunu, ateşin tamamen sönmesini bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, amacının orman yangını çıkarmak olmadığını beyan etmiştir. Konu, adli makamlara intikal ettirilmiştir."
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