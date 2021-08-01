Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Mersin ve Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgede görevli personel sayısına ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında iki kişinin daha vefatıyla toplam ölü sayısının 7 olduğunu belirtti.

Manavgat'taki yangından etkilenen 507 kişiden 497'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini kaydeden Koca, "10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz." bilgisini verdi.

Koca, Mersin'deki yangından etkilenen 154 kişinin de tedavileri tamamlanarak taburcu olduklarını bildirerek, "28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186'sının taburcu olduğunu, 17 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü belirten Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı ve 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."