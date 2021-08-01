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KPSS'ye geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu

OSMANİYE'de kimliği yerine sürücü belgesini yanına alan ve giriş evrakını kaybetmesi nedeniyle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu.
01 Ağustos 2021 16:50
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Polis ekipleri, 2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavları'na geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.

Adaylardan Gizem Çapar (19), yanlışlıkla kimliği yerine sürücü belgesini yanına alıp sınav merkezine gitti. Girişte durumu fark eden aday, polis memurlarından yardım istedi. Ekipler, Çapar'ı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine ulaştırarak kimliğini alıp tekrar sınav yeri olan Rahime Hatun Mahallesi Şehit Ali Alkan Cebeli Bereket Ortaokulu'na götürdü.

Diğer yandan sınav giriş evrakını kaybettiğini söyleyen Pelin Üstüner (20) de polis merkezinden yardım istedi. Ekipler, sınav giriş belgesi temin edilen aday Pelin Üstüner?i sınav yeri olan adil Karagöz Anadolu Lisesi?ne ulaştırılarak zamanında sınava girmesini sağladı.

Her iki aday da, yardımları için polise teşekkür etti.
DHA
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