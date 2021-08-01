Vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisi gönderildi
|01 Ağustos 2021 17:12
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İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.
Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.
Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkarma gemisi bölgeye gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.
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