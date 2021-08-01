1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisi gönderildi

Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki ve Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.
01 Ağustos 2021 17:12
+Aa- Yazdır
Vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisi gönderildi

İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.

Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkarma gemisi bölgeye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'daki büyük yangının en yeni görüntüsü
01 Ağustos 2021 22:22		 Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapatıldı
01 Ağustos 2021 18:52
Dipsiz Göl 'Dipsiz Çöl' oldu
01 Ağustos 2021 15:16		 Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
31 Temmuz 2021 23:11
Van'da sel felaketi nedeniyle 5 ev yıkıldı
31 Temmuz 2021 22:10		 3 ildeki orman yangını kontrol altına alındı
31 Temmuz 2021 21:34
Antandros Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıllık pitos mezar bulundu
31 Temmuz 2021 21:14		 Bodrum'daki yangın nedeniyle otel ve evler boşaltılıyor
31 Temmuz 2021 16:50
Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı
31 Temmuz 2021 16:22		 Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
31 Temmuz 2021 16:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:11 - KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada00:04 - Toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadroyu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştük00:02 - 2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:39 - Türkiye yangınlar için AB'den destek talebinde bulundu22:57 - Bakan Varank: Yerli aşıda hiçbir yan etki görülmedi
22:43 - Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi!22:38 - Günün en anlamlı fotoğrafı: Merve Koçyiğit22:22 - Bodrum'daki büyük yangının en yeni görüntüsü22:11 - 'Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim'22:05 - Araç lastiği yakanlara 402 bin lira ceza kesilecek21:47 - Büyük yangın 5'inci gününde: Dört bir yandan yardım yağıyor
21:27 - Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı21:11 - Bakan Pakdemirli: 8 vatandaşımızı kaybettik20:49 - ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor20:47 - Orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı20:46 - Devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
20:33 - Yeni vaka sayısında bugün düşüş yaşandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadroyu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştük
KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada
2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hacının şalgamı 1
Bugün olanlar 3
tüm illeri raylarla bağlamak 3
bir fotoğraf karesi 1
esra bilgiç 1
ayaklarına kara su inmek 1
trende uyumak 2
nezahat onbaşı 1
Hayvanat bahçesinde kaçan aslan 1
bakırcılar çarşısı 3
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam