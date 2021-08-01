Asansörde mahsur kalan kadın KPSS'ye yetişemedi
Erzincan'da, bir apartmanın asansöründe mahsur kalan kişi KPSS sınavına yetişemedi.
|01 Ağustos 2021 18:30
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Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi Akçaylar apartmanındaki Feyzanur G, KPSS sınavına gitmek için apartmanın asansörüne bindi.
Sınava gireceği için yanına telefon almayan Feyzanur G, asansörün ara katta servis dışı kalmasıyla yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı.
Apartman sakinlerinin durumu fark etmesiyle olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
- Sınava itfaiye aracıyla yetiştirilmeye çalışıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansörden çıkartılan ve itfaiyeye ait bir araçla siren çalınarak sınava gireceği Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürülen Feyzanur G'nin, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadığı öğrenildi.
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