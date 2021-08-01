İHA sayesinde, 3 kule çalışanı alevlerin arasından kurtarıldı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR İHA'nın dün görev uçuşunda 3 kule çalışanının tespit edilmesine ve bu sayede alevlerin arasından kurtulmasına vesile olduğunu bildirdi.
|01 Ağustos 2021 19:04
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor. AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu" ifadelerini kullandı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Ağustos 2021 23:50
|Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi!
01 Ağustos 2021 22:43
|Günün en anlamlı fotoğrafı: Merve Koçyiğit
01 Ağustos 2021 22:38
|'Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim'
01 Ağustos 2021 22:11
|Büyük yangın 5'inci gününde: Dört bir yandan yardım yağıyor
01 Ağustos 2021 21:47
|Orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı
01 Ağustos 2021 20:47
|Nimetullah hoca son yolculuğuna uğurlandı
01 Ağustos 2021 20:04
|KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı
01 Ağustos 2021 16:02
|İBB ve uzmanlar arasında sivrisinek ilaçlama tartışması
01 Ağustos 2021 15:58
|Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
01 Ağustos 2021 15:48