Şehit veya malul yakını öğretmen, zamana bakılmaksızın nakil talebinde bulunabilir mi?

Memurlar.net'e Gelen Soru: .. ili .. ilçesi .... okulunda/Lisesinde Şehit yakını statüsünde atanan Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Şehit yakını olmam nedeniyle gerekli şartları doldurmadan il dışı yada il içi yer değişirime imkanım bulunmakta mıdır?

Genel çerçeve yönetmelik olarak bilinen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 2. Maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin ; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir."

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 51. maddesinde ise şu hüküm yer almakta:

"(3) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir."

DEĞERLENDİRME

Hem genel yer değiştirme yönetmeliğinde hem de MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, şehit veya malul yakını öğretmenlerin nakil taleplerinin kısıtlayıcı hükümlere bağlı olmaksızın öncelikle yerine getirileceği belirtilmiştir.

Yer değiştirme işlemi, iller arasında Bakanlıkça il içinde Valilikçe yapılmaktadır.

Başvurunuzun özür durumu başvurularında alınmasına gerek yoktur. Her zaman başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü madde hükmü "kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir." hükmünü içermektedir.

Bunun gerçekleştirilmesi için okulunuza bir dilekçe ile yukarıdaki mevzuatı hatırlatarak talepte bulunmanız yerinde olacaktır.

Ahmet KANDEMİR