Belediye Başkanından kaçak su kullananlara tepki!
|01 Ağustos 2021 19:11
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Edinilen bilgiye göre, Karakoçan Belediyesi tarafından kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde ilçenin belirlenen mahallelerinde su şebekesinden kaçak hat çekildiği tespit edildi. Tespit edilen kaçak hatlar iptal edilerek, kaçak su kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Konu ile ilgili Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akbaba yaptığı paylaşımda, "Kuraklığın had safhada olduğu bölgemizde hoyratça kaçak su kullananlar, Hepinizi Allah'a havale ediyor, yasal işlemlerinizin ve cezai müeyyidelerinizin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum. Bir dahaki sefere isimlerinizi burada ifşa edeceğim ki toplum sizleri tanısın. Lütfen bildiğiniz gördüğünüz kaçak suları 153 ihbar hattımıza iletin" dedi.
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