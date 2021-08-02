MEB, norm fazlası öğretmeni il emrine atadı mı?

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 31.03.2017 tarih ve 4397847 sayılı "Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları" konulu yazılarında; "Bilindiği üzere İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bahse konu Yönetmelik maddesinde belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin il veya ilçe emrine atanmalarına yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır." açıklamalarıyla norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin il veya ilçe emrine atanmalarına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığı hususu belirtilmiştir.

İşte o Bakanlık görüş yazısı;

Fakat hal böyle iken norm fazlası öğretmen il veya ilçe emrine çekilemez iken iken protokol okulu olan bir meslek lisesindeki bir öğretmen Bakanlık kararnamesiyle il emrine çekilmiştir.

İşte o Bakanlık Kararnamesi;

Yukarıdaki Bakanlık Kararnamesinde öğretmenin norm kadro fazlası olmasına istinaden il milli eğitim müdürlüğü bünyesine atandığı belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü 26/02/2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokolde de norm kadro fazlası olan öğretmenlerin il norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin il veya ilçe emrine atanmalarına yönelik herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.

Kaldı ki; Protokol okulunda norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerince; İlde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının, norm kadro fazlası olan öğretmenlere duyurusunun yapılarak, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçelerdeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir. Yukarıda bakanlık görüşü de bu yönde olmasına rağmen Bakanlığın kendi kararnamesi bu görüşe ve mevzuata aykırıdır.

Ahmet KANDEMİR