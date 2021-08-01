Tarım işçilerine taşıyan minibüse tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
|01 Ağustos 2021 19:54
|+Aa- Yazdır
Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.
Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.
Tır sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı
01 Ağustos 2021 21:27
|Devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
01 Ağustos 2021 20:46
|Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
01 Ağustos 2021 17:15
|Bitlis'te feci trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
01 Ağustos 2021 16:48
|Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!
01 Ağustos 2021 16:11
|Kamu personelinin orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiası
01 Ağustos 2021 16:04
|İzmir'de kışlaya yönelik 'sabotaj girişimi' iddiası
01 Ağustos 2021 15:42
|Ankara'da kaybolan 5 yaşındaki Nisanur, 7 saat sonra bulundu
01 Ağustos 2021 15:29
|Batman'da polis karakoluna el yapımı patlayıcı atıldı
01 Ağustos 2021 15:26
|15 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdü
01 Ağustos 2021 14:59