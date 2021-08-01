Bakan Yanık: 11 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz.
Bakan Derya Yanık: Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz.
|01 Ağustos 2021 20:00
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