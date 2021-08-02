MEB, iller arası yer değiştirmede tüm boş kontenjanları açmak zorunda mı?
|02 Ağustos 2021 10:00
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Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, öğretmenleri ilgilendiren iller arası yer değiştirmede boş kontenjanları açıkladı.
Peki, iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin tercih sistemine yansıtılan bu boş kontenjanlar tüm ülkedeki boş branşları kapsıyor mu?
Elbette ki hayır, tüm boş kadrolar iller arası yer değiştirmeye açılmamıştır.
Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması" başlıklı 59. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir." hükümlerinde belirtilmiştir.
Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları, ülke genelinde dengeli dağılımı sağlama zorunluluğu bulunduğundan iller arası yer değiştirmede tüm boş kontenjanları açamamaktadır.
Ahmet KANDEMİR
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