1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, iller arası yer değiştirmede tüm boş kontenjanları açmak zorunda mı?

Milli Eğitim Bakanlığının İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları, ülke genelinde dengeli dağılımı sağlama zorunluluğu bulunduğundan iller arası yer değiştirmede tüm boş kontenjanları açamaz
02 Ağustos 2021 10:00
+Aa- Yazdır
MEB, iller arası yer değiştirmede tüm boş kontenjanları açmak zorunda mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, öğretmenleri ilgilendiren iller arası yer değiştirmede boş kontenjanları açıkladı.

Peki, iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin tercih sistemine yansıtılan bu boş kontenjanlar tüm ülkedeki boş branşları kapsıyor mu?

Elbette ki hayır, tüm boş kadrolar iller arası yer değiştirmeye açılmamıştır.

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması" başlıklı 59. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir." hükümlerinde belirtilmiştir.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları, ülke genelinde dengeli dağılımı sağlama zorunluluğu bulunduğundan iller arası yer değiştirmede tüm boş kontenjanları açamamaktadır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, il içi isteğe bağlı nakil sonucunu iptal edilebilir mi?
29 Temmuz 2021 14:00		 Sağlıkçılar isteyebiliyor iken öğretmenler boşanmadan dolayı nakil isteyemiyor
28 Temmuz 2021 11:00
Öğretmenler, yer değiştirme işlemlerinde vekaletle ilişik kesebilir mi?
30 Haziran 2021 00:02		 Öğretmenler açısından, ikamet yeri özür tayinine engel teşkil eder mi?
24 Mart 2021 00:01
Öğretmenlere il içinde göstermelik başvuru hakkı verilmemeli!
25 Ocak 2021 10:00		 Öğretmenin sağlık özründe, ile mi ilçeye mi bakırlı?
05 Eylül 2020 11:00
MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?
25 Ağustos 2020 10:00		 Öğretmenlerin eş durumu özründe 360 günlük sürenin aynı yerde doldurulması şart mıdır?
11 Ağustos 2020 10:11
Sağlık özründen il dışı nakil isteyen öğretmen verilen cevap!
20 Mayıs 2020 11:00		 Öğretmenlerin, yer değiştirme taleplerinde, tek sorun hizmet puanı mı?
19 Mayıs 2020 11:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz11:10 - Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor11:09 - Türkiye'de kuraklığa rağmen içme suyunda sıkıntı beklenmiyor11:07 - AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme11:06 - Çorum ve Kırşehir'de ormanlara girişler yasaklandı11:06 - Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
11:03 - 6 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu11:02 - MEB, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı10:55 - Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi10:54 - Güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl azaldı10:53 - Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı10:42 - Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü
10:42 - Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı10:38 - 1 ay sonra düğünü vardı, tüm çeyizi kül oldu10:34 - Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri10:30 - MEB, norm fazlası öğretmeni il emrine atadı mı?10:30 - Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
10:29 - Altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Toplu sözleşme 1. oturumu başladı...Bakan konuşma yapıyor
Komuta kademesinde nöbet değişimi
Aşısızlara kısıtlamada 'ara formül' gündemde
Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
Silah tehdidiyle zorla kamera karşısında konuşturdular
Emekli Tuğgeneral: Afgan göçü Suriye gibi olmaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son görülme 4
esra bilgiç 1
çenesine vurmak 2
dut şurubu 1
dargın ayrılmayalım 2
trende uyumak 2
yeşerecek yeniden 2
trendeki wc 3
sözlükte kafa şişirmek 2
şarjım bitecek korkusu 2
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam