MEB, özür durumu yer değiştirmelerinde tüm boş kontenjanları açmak zorunda mıdır?
|06 Ağustos 2021 10:00
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Sorunun cevabı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması" başlıklı 59. maddesinde bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasındaki; "(1) Mazerete bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamına il milli eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasında yer verilir." hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı özür durumlarına bağlı yer değiştirmelerde tüm boş kontenjanları açmak zorundadır.
Ahmet KANDEMİR
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