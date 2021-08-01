1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor

ÇAYKUR, yaş çay alımı, kuru çay satışı ve günlük yaş çay işleme kapasitelerinde 11 bin ton ile tarihinde tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.
01 Ağustos 2021 20:49
+Aa- Yazdır
ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor

8 Temmuz itibariyle başlayan ikinci sürgün yaş çay alımları hız kesmeden devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) hazırlıklı girdiği ikinci sürgünde sel afetleri nedeniyle fabrikalarının etkilenmesine rağmen üretimi aksamadan sürdürürken geçen yıl ilk sürgünde 246 bin ton yaş çay alımı yapan ÇAYKUR, bu yıl aynı dönemde 314 bin 500 ton ile tüm yılların rekor yaş çay alımını gerçekleştirdi. ÇAYKUR bir diğer rekoru ise günlük alım kapasitesi ile kırmış oldu. Günlük kapasitesi 9 bin 50 ton dolayında olan ÇAYKUR buna rağmen 11 bin ton seviyelerine ulaşarak yine tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. ÇAYKUR'un son rekoru ise kuru çay satışlarında yaşandı. ÇAYKUR, kuru çay satışlarında 90 bin ton seviyelerine ulaştı.

"Ne yaptıysak çay ve üreticimiz için"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Çay, bölgemiz için olmazsa olmazdır. ÇAYKUR, olmadığında çayın bu değerinin olmayacağını biliyoruz. Ne yaptıysak ve yapıyorsak, çay ve üretici içindir. Çay, bizim için damarlarımızdaki kan gibidir. Tüm ekibimle birlikte üreticilerimiz için fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla çay alabilmek, alım yeri ve fabrikalarımızın tam kapasite çalışmalarını sağlamak için yoğun mesai harcıyoruz. Sabah erken saatlerden gece yarılarına kadar dur durak demeden Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Giresun'un Tirebolu ilçesine kadar olan tüm çay alım yeri ve fabrikalarda çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bizi her daim destek veren değerli çay üreticilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
01 Ağustos 2021 13:07		 Fatih sondaj gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı
31 Temmuz 2021 11:57
'Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz'
31 Temmuz 2021 11:26		 Hedef turizm mi?
31 Temmuz 2021 06:15
Binance'den 3 ülke'de işlemleri kısıtlama kararı
30 Temmuz 2021 17:47		 Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
30 Temmuz 2021 17:05
Securitas, Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alıyor
30 Temmuz 2021 16:22		 TMSF'den 21 şirketin tasfiye sürecine ilişkin bilgilendirme
29 Temmuz 2021 21:04
Bayramda yaklaşık 12 milyon biletli yolcu seyahat etti
29 Temmuz 2021 17:17		 Selden etkilenen yerlerde kredi kartı taksitleri iki katına çıkarıldı
29 Temmuz 2021 16:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:11 - KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada00:04 - Toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadroyu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştük00:02 - 2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:39 - Türkiye yangınlar için AB'den destek talebinde bulundu22:57 - Bakan Varank: Yerli aşıda hiçbir yan etki görülmedi
22:43 - Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi!22:38 - Günün en anlamlı fotoğrafı: Merve Koçyiğit22:22 - Bodrum'daki büyük yangının en yeni görüntüsü22:11 - 'Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim'22:05 - Araç lastiği yakanlara 402 bin lira ceza kesilecek21:47 - Büyük yangın 5'inci gününde: Dört bir yandan yardım yağıyor
21:27 - Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı21:11 - Bakan Pakdemirli: 8 vatandaşımızı kaybettik20:49 - ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor20:47 - Orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı20:46 - Devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
20:33 - Yeni vaka sayısında bugün düşüş yaşandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadroyu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştük
KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada
2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tüm illeri raylarla bağlamak 3
jameson 1
osman bey 3
kaldı beş ay 1
bakırcılar çarşısı 3
günler torbaya mı girdi 1
şarjım bitecek korkusu 2
ayaklarına kara su inmek 1
trendeki wc 3
ulsgkc 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam