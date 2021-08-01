'Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim'
|01 Ağustos 2021 22:11
|+Aa- Yazdır
.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastamızın bir çift sözü var. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi" dedi.
Yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük, paylaşılan videoda şu ifadelere yer veriyor:
"Covid aşısı olmadım uyarılara rağmen. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam kendi sağlıkları için bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım şu an bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı evimde oturacaktım. Çocuklarımda oldu, eşimde oldu. O yüzden bütün vatandaşlara ricam, Covid aşısını olsunlar."
HASTAMIZIN BİR ÇİFT SÖZÜ VAR. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi. pic.twitter.com/yBwoXqBuCzDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Ağustos 2021 23:50
|Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi!
01 Ağustos 2021 22:43
|Günün en anlamlı fotoğrafı: Merve Koçyiğit
01 Ağustos 2021 22:38
|Büyük yangın 5'inci gününde: Dört bir yandan yardım yağıyor
01 Ağustos 2021 21:47
|Orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı
01 Ağustos 2021 20:47
|Nimetullah hoca son yolculuğuna uğurlandı
01 Ağustos 2021 20:04
|İHA sayesinde, 3 kule çalışanı alevlerin arasından kurtarıldı
01 Ağustos 2021 19:04
|KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı
01 Ağustos 2021 16:02
|İBB ve uzmanlar arasında sivrisinek ilaçlama tartışması
01 Ağustos 2021 15:58
|Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
01 Ağustos 2021 15:48