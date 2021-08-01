Bodrum'daki büyük yangının en yeni görüntüsü
|01 Ağustos 2021 22:22
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Yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesine ulaştı, bazı evler yangın bölgesinde kaldı. Bu evler hızla tahliye edildi. Kıyıdaki iskelelere yanaşan bot ve teknelerle bölgeden tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli alanlara götürüldü.
Aşağı Mazı Mahallesi sahiline kadar ulaşan alevler, sahilde park halindeki otomobile de sıçradı.
Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarına hava araçları, arazözler ve itfaiyenin yanı sıra İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA da destek veriyor.
TOMA'larla alevlere su sıkılıyor
Yanan evlerin arasına giren TOMA'lar, alevlere tazyikli su sıkıyor. Alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun mücadele sarf ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilçedeki bazı inşaat şirketlerine ait beton mikserleri, sulama tankerleri ile arama kurtarma dernekleri, mahalle sakinleri ve gönüllüler de destek veriyor.
Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor.
YANGIN DÖRT BİR YANDAN BÜYÜYOR
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yangının rüzgarın etkisiyle dört bir yandan hızlandığı görülüyor.
Bodrumdaki yangının büyüklüğünü ve dehşetini gösteren en yeni video pic.twitter.com/g0g9XGXFZHMemurlarNet (@memurlarnet) August 1, 2021
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