1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bodrum'daki büyük yangının en yeni görüntüsü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltıldı.
01 Ağustos 2021 22:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesine ulaştı, bazı evler yangın bölgesinde kaldı. Bu evler hızla tahliye edildi. Kıyıdaki iskelelere yanaşan bot ve teknelerle bölgeden tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli alanlara götürüldü.

Aşağı Mazı Mahallesi sahiline kadar ulaşan alevler, sahilde park halindeki otomobile de sıçradı.

Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarına hava araçları, arazözler ve itfaiyenin yanı sıra İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA da destek veriyor.

TOMA'larla alevlere su sıkılıyor

Yanan evlerin arasına giren TOMA'lar, alevlere tazyikli su sıkıyor. Alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun mücadele sarf ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilçedeki bazı inşaat şirketlerine ait beton mikserleri, sulama tankerleri ile arama kurtarma dernekleri, mahalle sakinleri ve gönüllüler de destek veriyor.

Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor.

YANGIN DÖRT BİR YANDAN BÜYÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yangının rüzgarın etkisiyle dört bir yandan hızlandığı görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapatıldı
01 Ağustos 2021 18:52		 Vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisi gönderildi
01 Ağustos 2021 17:12
Dipsiz Göl 'Dipsiz Çöl' oldu
01 Ağustos 2021 15:16		 Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
31 Temmuz 2021 23:11
Van'da sel felaketi nedeniyle 5 ev yıkıldı
31 Temmuz 2021 22:10		 3 ildeki orman yangını kontrol altına alındı
31 Temmuz 2021 21:34
Antandros Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıllık pitos mezar bulundu
31 Temmuz 2021 21:14		 Bodrum'daki yangın nedeniyle otel ve evler boşaltılıyor
31 Temmuz 2021 16:50
Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı
31 Temmuz 2021 16:22		 Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
31 Temmuz 2021 16:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:11 - KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada00:04 - Toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadroyu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştük00:02 - 2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:39 - Türkiye yangınlar için AB'den destek talebinde bulundu22:57 - Bakan Varank: Yerli aşıda hiçbir yan etki görülmedi
22:43 - Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi!22:38 - Günün en anlamlı fotoğrafı: Merve Koçyiğit22:22 - Bodrum'daki büyük yangının en yeni görüntüsü22:11 - 'Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim'22:05 - Araç lastiği yakanlara 402 bin lira ceza kesilecek21:47 - Büyük yangın 5'inci gününde: Dört bir yandan yardım yağıyor
21:27 - Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı21:11 - Bakan Pakdemirli: 8 vatandaşımızı kaybettik20:49 - ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor20:47 - Orman işçisi Erdal Tovka, son yolculuğuna uğurlandı20:46 - Devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
20:33 - Yeni vaka sayısında bugün düşüş yaşandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadroyu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştük
KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada
2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nemrut dağı 1
Hacının şalgamı 1
doğa ananın renk kartelası 2
şarjım bitecek korkusu 2
bir fotoğraf karesi 1
devlet bahçeli 1
nezahat onbaşı 1
sevabımı çaldın 1
seferberlik 1
bildiğiniz en iyi maden suyu 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam