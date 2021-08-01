Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel beyin kanaması geçirdi!
Geçirdiği beyin kanaması sonucu Muğla'da hastaneye kaldırılan Ali Tezel, yoğun bakıma alındı. Haberi Tezel'in eşi Derya Demir duyurdu.
|01 Ağustos 2021 22:43
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Gazeteci, yazar ve sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, beyin kanaması geçirdi.
55 yaşında olan Tezel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Tezel'in tedavisi devam ederken, haberi ise Tezel'in eşi Derya Tezel duyurdu.
Sosyal medya hesapları üzerinden eşiyle olan karesini yayınlayan Derya Tezel, "Canım kocam Ali Tezel beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda. Dualarınızı eksik etmetin. O iyi olacak, iyileşecek. Güçlüdür o." ifadelerine yer verdi.
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