2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
|02 Ağustos 2021 00:02
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1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında videokonferans üzerinden toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin ilk oturumuna başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kepezbeleni, Güzelbağ, Bayır ve Takanlar mahallelerinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulunacak.
(Antalya/10.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.
(Muğla/11.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/11.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.
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