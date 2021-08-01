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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı.
01 Ağustos 2021 23:50
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu. Bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı.

- Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 1 Ağustos 23.20 itibarıyla 73 milyon 407 bin 524'e yükseldi.

Birinci doz aşı vurulan sayısı 41 milyon 47 bin 344, ikinci doz aşı vurulan sayısı 27 milyon 435 bin 725 oldu.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

- "Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.

En az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'i aştığını aktaran Koca, Kilis ve Kayseri'nin yüksek riskliden, orta riskli il grubuna geçtiğini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi gören 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ün "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." ifadelerini içeren videosunu paylaştı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli aşı çalışmasına katılarak aşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini, hiçbir yan etkinin görülmediğini bildirdi.

Varank, "Laboratuvar testleri ve hayvan deneyleri tamamlanmış, ilk 38 insana vurulan aşıda 38 insandan biri de ben oldum. Çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Hiçbir yan etki görülmedi." dedi.

Bartın'da KPSS'ye giren kişide Kovid-19 görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı.

Adıyaman'da da Kovid-19 vakaları nedeniyle 25 evde karantina başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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