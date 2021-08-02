Kırgızistan'da FETÖ'cüler böyle korundu: Sarı bantlılara dokunmayın
|02 Ağustos 2021 06:15
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, PKK/YPG'nin füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi ihtiyaçlarını karşılayan FETÖ mensubu Gürbüz Sevilay'ın ifadelerine yer verildi.
ÖRGÜTTE KISKANÇLIK KRİZİ
2017'de Kırgızistan'a gittiğinde Orhan İnandı'yla görüştüğünü anlatan Sevilay, şunları söyledi: "Orhan İnandı, bana yardımcı olacağını söylediği örgüt mensubu Mustafa Bozkurt'la irtibatlandırdı. O tarihte Mustafa Bozkurt ile Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşinin, inşaat ve madencilik alanında ortak şirketleri bulunuyordu ve Rusya'da hazır irtibatlı oldukları pazarları vardı. Bu kişilerin şirketiyle, benim getireceğim malzemeler ve ürünlerle ortak şirket kurmayı kararlaştırdık. Bir firma kurduk ve yer kiraladık. Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşiyle farklı iş alanlarında ticari faaliyet yürütme kapsamında sohbetlerimiz başladı. Mustafa Bozkurt, bu gelişmeyi kıskanarak aramızda başlayan anlaşmazlıklar neticesinde Kırgızistan'da faaliyet yürütemedik."
FETÖ'NÜN OKULLARINA BİR ŞEY OLMADI
Yalova Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ö.Ö.'nün beyanları da iddianamede yer aldı. Ö.Ö., ifadesinde, "2005'de Kırgızistan'da devrim oldu, Askar Akayev cumhurbaşkanlığından indirildi ve her yer yağmalandı. Ancak FETÖ'ye bağlı okullara hiçbir şey olmadı. Çünkü asker ve polis sürekli etrafında nöbet tutuyordu. FETÖ yapılanması içerisindeki abiler ve Kırgızıstan polis ile askerleri 'kolunuza sarı bant takın' dediler. Sarı bant takan kişilere polis ve asker dokunmuyordu" dedi.
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