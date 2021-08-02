1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli Tuğgeneral: Afgan göçü Suriye gibi olmaz

Afgan göçmenler, mülteci düşmanlığının yeni bahanesi oldu. 13 yıl boyunca Ermenistan'dan Suriye'ye kadar sınırda görev yapan emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'a göre bu paranoya yersiz: Suriye komşumuz, Afganistan binlerce km uzakta. Hakkari-Van hattındaki zorlu coğrafyadan Türkiye'ye şimdi girmek belki mümkün ancak ısının -40'lara kadar düştüğü bahar ve kışta neredeyse imkansız.
02 Ağustos 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Emekli Tuğgeneral: Afgan göçü Suriye gibi olmaz

Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Afganistan'dan olası göçe ilişkin yaşanan tartışmalar ve Suriyeli mülteciler konusuyla ilişkilendiren yaklaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübesinin olduğunu, son yıllarda eklenen modern sistemlerle ve yeni uzman yapılanmasıyla en üst seviyede sınır güvenlik seviyesine ulaşıldığını belirten Başbozkurt "Fiziki güvenlik sistemleri duvarlarla arttırılmış, geçmişte sadece dürbünlerle yapılan takip mini ve taktik İHA'lardan elektro optik sistemlere, termal kamera sistemlerinden gece ve gündüz görüş sistemlerine, harekete duyarlı sistemlerle takviye edilmiş, ayrıca TSK'nın modern araç gereç ve malzemeleriyle hudutta çok daha etkili koruma sağlanmıştır. Hudut birliklerinin teşkilatlanmasına yönelik yeni yapılanmayla da hudut personeli konusunda uzmanlaşma sağlanmıştır" dedi.

KOMŞULARIN SINIRLARI DA TSK'YA EMANET

Türkiye'nin kendi sınır güvenliği yanında komşu ülkelerin sınır güvenliğini de korumak zorunda kaldığını anlatan Başbozkurt, "TSK, bütün bunları yaparken komşularımız yeterince tedbir almamak bir yana başta PKK terör örgütünün sızmaları olmak üzere kaçakçılık, sığınmacı ve mültecilerin geçişinde adeta yol açmakta, kılavuzluk etmektedir" dedi. Başbozkurt, özellikle İran'ın bu konudaki samimiyetsizliğinin Afgan göçü konusunda net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

İRAN SINIRININ ZORLUĞU

Başbozkurt, İran sınırının düz olduğu Ağrı ve Iğdır bölgesinde fiziki güvenlik sistemleriyle gereken tedbir alınsa da Van'ın Hakkari sınırına yakın bölgelerinde çok yüksek ve zorlu arazi yapısının zorlaştırıcı bir etken olduğunu anımsattı. Bu bölgelerde de gereken ilave tedbirlerin alındığını, buna karşın yaşanan ufak çaplı kaçak geçişlerin de geri bölgede polis ve jandarma tarafından yakalandığını belirten Başbozkurt, "Türkiye'nin İran'ın etkili tedbir almadığı bu coğrafyalarda tek taraflı mücadelesi hayli zor olsa da basında ve özellikle de televizyonlarda çok abartılarak Türkiye sanki sınırını koruyamıyormuş gibi bir pozisyon yaratması hem Türkiye hem TSK için uygun bir değerlendirme değildir. Türkiye sadece kendi sınırları değil yıllarca komşularının da sınırlarını koruyan bir kapasitede görev yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Milletimizin topraklarında rahat ve huzurlu uyuyabilmesi için sınırlarımızda 24 saat görev yapan Mehmetçiğimize ve polisimize büyük haksızlık yapılıyor. Mor Dağlar'da hukuk güvenliğini sağlamak her ülkenin, her baba yiğidin harcı değil" şeklinde konuştu.

İRAN, AFGANİSTAN'LA KOMŞU YAPIYOR

Coğrafi zorluklarıyla İran sınır hattının Suriye sınırına hiçbir yönüyle benzemediğini anlatan Başbozkurt, şunları söyledi: "İran ve Irak sınırının vahşi coğrafi ve iklim koşulları Suriye sınırıyla mukayese edilemez. Yine aynı şekilde Suriye'de savaş nedeniyle 2011 yılından başlayıp 2015 yılı sonuna kadar yaşanan mülteci, sığınmacıların durumu Afganistan'la asla yaşanmaz. Suriye bizim sıfır noktasından komşumuz. Afganistan ise binlerce kilometre uzakta. İran girişleri baştan önlese, tedbir alsa bunları yaşamayacağız zaten. İran'ın bu davranışları Türkiye'yi Afganistan ile sınır yapmaktadır. Bir diğer konu da, Hakkari-Van hattındaki zorlu coğrafyalardan Türkiye'ye kaçak girebilmek eylül ayına kadar belki mümkünse de 3 bin rakımda, dağlar ve derin vadilerde sıcaklığın eksi 40'lara kadar düştüğü bahar ve kış aylarında neredeyse imkansızdır. Türkiye'nin aktif tedbirleriyle bunun önlemi alınacaktır.

BENZERLİK KURMAK KÖTÜ NİYET

Öte yandan Suriye'de savaştan, Esed rejiminin bombalarından, DEAŞ teröründen kaçan insanların durumuyla hiçbir benzerlik kurulamaz. Suriye'de o yıllarda arkasından bombalar düşen bir kadının elinde 40 aylık bebeğiyle gözününüz içine bakması, yalvarması karşısında ne yapardınız, onu orada nasıl bırakabilirdiniz? DEAŞ'tan kaçan insanları almasaydınız o gün DEAŞ katliamlarına ortak olmakla suçlanırdınız. İnsan hakları ve uluslararası hukuka riayet etmemekle yaftalanırdınız. Dolayısıyla Suriye ve Afganistan mültecileri konusunda benzerlik kurmak kötü niyetten öte bir şey değildir."

Sırtımızı dönemeyiz

Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda üstleneceği görev konusunda da Başbozkurt, şunları kaydetti: "Afganistan halkının Türk halkıyla münasebetleri yeni değildir. Afgan halkının Türk halkıyla olan muhabbeti, sevgisi, birlikte hareket etme duygusunu biz ta İstiklal Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, hatta Çanakkale Savaşı'nda gördük. Özellikle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Afganistan ile yapmış olduğu anlaşmalar, mutabakatlar da Afgan halkına beslediği sevgiyi ve saygıyı ortaya koymaktadır. Biz Afganistan halkına sırtımızı dönemeyiz."

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme
02 Ağustos 2021 11:07		 Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
02 Ağustos 2021 11:06
'Sosyal iletişim platformlarında yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir'
02 Ağustos 2021 10:18		 Kılıçdaroğlu ilk defa açıkladı: Millet ittifakı karar verirse aday olurum
02 Ağustos 2021 09:30
Altun: Sosyal medyadaki o kampanyaya tepki gösterdi
02 Ağustos 2021 08:59		 Soylu, Muğla'da orman yangını bölgesinde incelemelerini sürdürdü
02 Ağustos 2021 07:55
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
02 Ağustos 2021 07:44		 Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
02 Ağustos 2021 07:06
Kırgızistan'da FETÖ'cüler böyle korundu: Sarı bantlılara dokunmayın
02 Ağustos 2021 06:15		 Altun: 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır
02 Ağustos 2021 06:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz11:10 - Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor11:09 - Türkiye'de kuraklığa rağmen içme suyunda sıkıntı beklenmiyor11:07 - AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme11:06 - Çorum ve Kırşehir'de ormanlara girişler yasaklandı11:06 - Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
11:03 - 6 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu11:02 - MEB, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı10:55 - Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi10:54 - Güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl azaldı10:53 - Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı10:42 - Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü
10:42 - Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı10:38 - 1 ay sonra düğünü vardı, tüm çeyizi kül oldu10:34 - Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri10:30 - MEB, norm fazlası öğretmeni il emrine atadı mı?10:30 - Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
10:29 - Altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Toplu sözleşme 1. oturumu başladı...Bakan konuşma yapıyor
Komuta kademesinde nöbet değişimi
Aşısızlara kısıtlamada 'ara formül' gündemde
Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
Silah tehdidiyle zorla kamera karşısında konuşturdular
Emekli Tuğgeneral: Afgan göçü Suriye gibi olmaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yemek 4
marcus 1
trt radyo 2
dargın ayrılmayalım 2
ege ekspresi 1
kitap okuma alışkanlığı 1
Hayvanat bahçesinde kaçan aslan 1
jameson 1
öküzün trene bakması 2
doğa ananın renk kartelası 3
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam