'Ne varsa Afganlılarla bölüşüyoruz'
|02 Ağustos 2021 07:05
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Yeni Şafak göçmenlerin rotasında yaşananları yerinde gözlemledi. Afgan göçmenler karşılaştıkları bölge halkının kendilerine ekmek, su, çay, meyve verdiğini anlatırken şükranlarını gizlemiyor.
'TÜRKLER İYİDİR' DİYORLAR
İran-Türkiye sınır bölgesinde bulunan Van Çaldıran'a bağlı Atyören köyü sakinlerinden Necmettin Gül de yardım elini uzatanlardan biri. Gül, "Geçtiğimiz günlerde 2 Afgan mülteci korkarak yanıma geldi ve aç olduklarını söylediler. Onlara yiyecek içecek verdim. İç savaştan kaçtıklarını, buradan Avrupa'ya gitmek istediklerini belirttiler" dedi. Gül, "Dedikleri sadece şu; Türkler iyidir" diye konuştu.
NE VARSA BÖLÜŞÜYORUZ
Mevsimlik işçi olarak Çaldıran'a bağlı İran sınırında bulunan Kaşım yaylasında çalışan Siirtli Abdülhakim Kaçar da izlenimlerini "Günlerce, haftalarca aç susuz kalıyorlar. Onları o halde görünce içim acıyor. Elimizde yemek, ekmek, su ne varsa bölüşüyoruz. Onlar ile işaret diliyle iletişime geçmiştim dillerini bilmediğim için. El kol hareketleriyle anlaşmaya çalıştık" sözleriyle paylaştı.
MUHAMMED KURTAR
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