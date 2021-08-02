'Ne varsa Afganlılarla bölüşüyoruz'

Yeni Şafak göçmenlerin rotasında yaşananları yerinde gözlemledi. Afgan göçmenler karşılaştıkları bölge halkının kendilerine ekmek, su, çay, meyve verdiğini anlatırken şükranlarını gizlemiyor.

'TÜRKLER İYİDİR' DİYORLAR

İran-Türkiye sınır bölgesinde bulunan Van Çaldıran'a bağlı Atyören köyü sakinlerinden Necmettin Gül de yardım elini uzatanlardan biri. Gül, "Geçtiğimiz günlerde 2 Afgan mülteci korkarak yanıma geldi ve aç olduklarını söylediler. Onlara yiyecek içecek verdim. İç savaştan kaçtıklarını, buradan Avrupa'ya gitmek istediklerini belirttiler" dedi. Gül, "Dedikleri sadece şu; Türkler iyidir" diye konuştu.

NE VARSA BÖLÜŞÜYORUZ

Mevsimlik işçi olarak Çaldıran'a bağlı İran sınırında bulunan Kaşım yaylasında çalışan Siirtli Abdülhakim Kaçar da izlenimlerini "Günlerce, haftalarca aç susuz kalıyorlar. Onları o halde görünce içim acıyor. Elimizde yemek, ekmek, su ne varsa bölüşüyoruz. Onlar ile işaret diliyle iletişime geçmiştim dillerini bilmediğim için. El kol hareketleriyle anlaşmaya çalıştık" sözleriyle paylaştı.

MUHAMMED KURTAR