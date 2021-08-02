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Komuta kademesinde nöbet değişimi

Geçen yıl görev süreleri 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yaş haddini bu yıl dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları YAŞ'ta karara bağlanacak.
02 Ağustos 2021 06:50
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Komuta kademesinde nöbet değişimi

2021 Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) toplantısı bu hafta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Şüra üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, mevcut komuta kademesinin durumunun yanı sıra, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları değerlendirilecek. YAŞ'ta geçen yılki Şüra kararları kapsamında görev süreleri birer yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu ele alınacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, TSK'nın yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında, Oramiral Özbal "Mavi Vatan"ın korunmasında, Orgeneral Küçükakyüz ise terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi.

4'ÜNCÜ YILDIZ BEKLEYENLER

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması beklenirken, Şüra'da alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

EN GÜÇLÜ ADAYLAR

Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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