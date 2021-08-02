2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin zirveyi bırakmıyor
|02 Ağustos 2021 07:43
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin adeta damga vurdu. Olimpiyatların başlangıcından bu yana madalya sıralamasında zirveleri bırakmayan Çin, 9. günde de birinciliği elden bırakmadı.
24 ALTIN, 14 GÜMÜŞ, 13 BRONZ
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Günün madalya mücadelesinin ardından Çin 24 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.
Oyunlarda 20 altın, 23 gümüş ve 16 bronz madalyaya ulaşan ABD ikinci sıraya yükselirken, ev sahibi Japonya ise 17 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.
TÜRKİYE 40. SIRADA
Mete Gazoz ile ilk altın madalyasını alan ve tekvandoda da iki bronz madalyası bulunan Türkiye, 40. sıraya düştü. Türkiye, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkmasıyla boksta iki madalyayı garantilemişti.
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