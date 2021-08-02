Aşısızlara kısıtlamada 'ara formül' gündemde

Türkiye'de Covid-19 ile mücadele sürerken hükümette aşısızlara dair katı kısıtlamalar yerine, teşvik politikalarının ön plana çıkarılması, buna rağmen aşı olmayanlarla ilgili de belli yerlere girişlerde PCR testi zorunluluğu aranması tartışılıyor.

KABİNE KONUYU GÖRÜŞECEK

Bilim Kurulu, aşısızlar için teşvik uygulamalarının yeterli olmayacağı ve aşı olmayanları ikna için zaman kalmadığı görüşünde. Kurul, toplum bağışıklığına ulaşmak için bir an önce aşısızlarla ilgili tedbirlerin devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı da Kabine toplantısında konuyla ilgili değerlendirme yapılacağını açıkladı.

48 SAAT ÖNCE TEST MECBURİYET

Birçok ilde işletmeler, kendi kararları ile aşısızlara kısıtlama başlattı. Kafe-lokanta, spor salonları, hatta fırın sahipleri aşı olmayanlara hizmet vermeyeceklerini ilan etti. Hükümet ise katı kısıtlama yerine 'ara formül' düşünüyor. Toplu alanlara girecek aşısızlar için 48 saat önceden yapılmış PCR testi şartının getirilmesi tartışılıyor

Türkiye'de aşı uygulaması hedeflenen oranların altında devam ederken, kamuoyunda aşısızlara kısıtlama getirilmesi beklentisi artıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun son toplantısında da bir kez daha aşı olmak istemeyenlere kısıtlama uygulanması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayanlarla ilgili kısıtlama getirilmesi tartışmalarının Kabine toplantısında ele alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun geçen haftaki toplantısında aşılama oranlarının artırılması için her türlü tedbirin alınması istendi. Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde teşvik uygulamalarının yeterli olmayacağı, aşı olmayanları ikna etmek için zaman kalmadığı, toplum bağışıklığına ulaşılması için bir an önce aşısızlarla ilgili bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Hükümet cephesinde ise aşısızlarla ilgili katı kısıtlamaların getirilmesine sıcak bakılmıyor. Bunun yerine ara formüller tartışılıyor. Edinilen bilgilere göre, toplu alanlara girişlerde aşısı olmayan bir kişinin 48 saat önceden PCR testi yaptırması şartının uygulamaya girebileceği belirtiliyor. Öte yandan, birçok ilde işletmeler kendi kararlarıyla aşısızlara yönelik kısıtlama uyguluyor. Kafe-lokanta, hatta fırın sahipleri aşı olmayanlara hizmet vermeyeceklerini açıkladı.

ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

Bu arada testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8'i aşmasına rağmen, virüsün üreme hızında önce yavaşlama, son iki günde ise gerileme başladığı kaydedildi. Virüsün üreme hızındaki düşüş devam ederse, 'Türkiye'deki vaka sayılarının kısa süre içinde zirve yapması, ardından da gerilemeye başlaması' tahmini yapılıyor.