Soylu, Muğla'da orman yangını bölgesinde incelemelerini sürdürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangını bölgesinde havadan ve karadan incelemede bulundu.
|02 Ağustos 2021 07:55
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Orman yangınından etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdüren Soylu, ilk olarak Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.
Daha sonra Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde ekiplerden bilgi alan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Marmaris'teki yangın bölgesini helikopterden inceledi.
Ardından helikopterle Milas-Bodrum Havalimanı'na giden Soylu, kara yolu ile Milas ve Bodrum'da yangından etkilenen köyleri ziyaret etti.
Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt eşlik etti.
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