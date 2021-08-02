Şahin Akdemir'in ön otopsi raporu sonucu belli oldu
Marmaris'te çıkan orman yangınının ilk gününde yangın söndürme ekiplerine su taşıyan Şahin Akdemir, İçmeler'deki yangında yaşamını yitirmişti.
|02 Ağustos 2021 07:58
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Baba Ali Akdemir ön otopsi raporunda yazanlara ilişkin Sabah'a konuştu.
Ali Akdemir, Şahin'in yoğun dumana maruz kalarak zehirlendiğini belirterek, bunun ön otopsi raporunda yazdığını aktardı.
25 yaşındaki Şahin Akdemir, Marmaris'teki yangının ilk gününde söndürme çalışmalarına destek verdiği sırada yaşamını yitirmişti.
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