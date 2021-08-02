Gelin alınırken havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN: 3600 EK GÖSTERGE VE SÖZLEŞMELİYE KADRO DAHİL HER TEKLİF KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro konusunu konuştuk. Yalçın, toplu sözleşme için tekliflerinin gayet makul olduğunu dile getirdi. Tüm kamu personeline 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele de kadro istediklerini söyledi.