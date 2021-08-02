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Gelin alınırken havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti
SULTANGAZİ'de gelin alma sırasında halay çekilirken havaya ateş açılması sonucu yaralanan bir çocuk yaşamını yitirdi.
|02 Ağustos 2021 08:05
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İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta gelin alma sırasında halay çekilirken havaya ateş edilmesi sonucu, olay yerinin yakınındaki bir binanın balkonunda bulunan 8 yaşındaki E.A.'ya kurşun isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı çocuk E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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