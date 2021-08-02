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İki yıl önce babasını öldüren şahıs tahliye olunca kardeşini öldürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde daha önce babasını öldüren bir kişi, bu kez kardeşini öldürdü
02 Ağustos 2021 08:07
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İki yıl önce babasını öldüren şahıs tahliye olunca kardeşini öldürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda; silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Ramazan Sinan G.'yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede ise Doğan G.'nin çıkan tartışma sonucu kardeşi Sinan G.'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Yapılan araştırmada Doğan G.'nin 2017 yılında da babası Yahya G.'yi öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından yargılandıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi. Yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen Doğan G.'nin yüzde 90 şizofreni raporu olan kardeşi Sinan G.'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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