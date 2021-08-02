Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
|02 Ağustos 2021 11:20
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin ilk oturumuna katıldı
Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Başkanlığında başladı.
Bakan Bilgin konuşmasının sonunda, ortaya çıkacak rakamın memuru enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun üzerinde oluşacak bir rakam olacağını sözlerine ekledi.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.
Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.
Memur ve memur emeklileri için yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.
Konfederasyonlar ve sendikaların taleplerini görmek için tıklayın.
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