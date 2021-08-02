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Merkez Bankası Başkanı duyurdu, dijital TL denemeye çıkıyor

Dijital para piyasasında Türkiye imzası için geri sayım devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre dijital TL görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, alışverişte, ticarette kullanılan dijital para çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek eylülde pilot uygulamaya başlanacağını duyurdu
02 Ağustos 2021 08:00
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Merkez Bankası Başkanı duyurdu, dijital TL denemeye çıkıyor

Son dakika: Pilot uygulamaların bu yıl başarılı olması durumunda 2022 yılında Türkiye kendi ürettiği dijital parayı kullanıma çıkarabilecek. Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanımına yönelik tüm senaryolar test edilecek, tasarımına yönelik daha kapsamlı bulgular ortaya konulacak.

DİJİTAL PARA NASIL OLACAK?

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı netleştiriliyor. Kavcıoğlu, eylül ayında bir pilot uygulama başlatacaklarını söyledi.

TÜM SENARYOLAR TEST EDİLİYOR

Merkez Bankası Ar-Ge Projesi kapsamında dijital paranın gerçek hayatta kullanımına ilişkin değişik senaryoları test ediyor. Merkez Bankası'nda dijital para, blokzincir, makine öğrenme, yapay zeka gibi merkez bankacılığının, finansal sistemin geleceğini etkileyecek yenilikçi teknoloji alanlarında çok boyutlu araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere önceki yıl İnovasyon Genel Müdürlüğü kuruldu.

Bu müdürlük tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleriyle teknolojilerin merkez bankacılığı boyutuna ilişkin kurumsal kapasite güçlendirildi.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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