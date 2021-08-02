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Devlet TOKİ aracılığıyla vatandaşının evini yeniden yapacak

Yangın felaketinde evlerini kaybedenlerin mağduriyetleri devlet tarafından giderilecek. Bir yıl içinde teslim edilecek evler, yöresel mimariye uygun tek veya iki katlı olacak
02 Ağustos 2021 08:18
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Devlet TOKİ aracılığıyla vatandaşının evini yeniden yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, orman yangınlarının yaralarını sarmak için başlattığı çalışmalara hız kazandırdı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken bir yandan da sahada tespitler gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 33 mahalleden 30'unda hasar tespiti tamamlandı.

TOKİ vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, köy evleri yapmak için kolları sıvadı. Yapılacak konutların detayları da belli oldu. Yöresel mimariye uygun az katlı yapılar için kısa süre içinde yapı çalışmaları başlayacak. Konutlar yaklaşık 121 metrekare olurken, 37 metrekare veranda alanı da ayrılacak.

257 KİŞİLİK EKİP SAHADA ÇALIŞIYOR

Proje çalışmalarına başladıklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İhaleleri bir ay içerisinde yapıp inşaatları hızlı bir şekilde başlatacağız. Tüm köy evlerimizi 1 yılda tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. İlk andan beri bakanlıklar, AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, itfaiye ekipleri; STK'lar, gönüllü vatandaşlar ve orman teşkilatı ile canla başla çalıştıklarını söyledi.

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Kurum, "Yangın çıkan tüm bölgelerde, büyük bir doğa koruma ve yeniden canlandırma seferberliğini tüm kurumlarımızla, el birliğiyle başlatacağız" diye konuştu. Hasar tespit çalışmalarında teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını dile getiren Kurum, "Bu anlamda ilk defa Türkiye'de Manavgat'ta yangında zarar görmüş yerleşim yerlerine dair hasar tespit çalışmalarımızı dronlarla yapıyoruz.

257 kişiden oluşan ekiplerimizle, mobil laboratuvarlarımızla, tüm teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Bu kapsamda ilk etapta Kalemler Mahallesi ve çevresinde 10 kilometrekarelik bölgede çalışmaların tamamladığını dile getiren Kurum, "Yine yangının kontrol altına alındığı tüm mahalle ve bölgelerde havadan tarama çalışmalarında sona yaklaştık.

Önceki gün Manavgat'ta yangından etkilenen Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Belenobası'nda incelemelerimize devam ettik. Demirciler (Kürcüler), Güzelyalı, Saraçlı, Belenobası, Aksaz ve Karaöz'de incelemeleri sürdürüyoruz" dedi.

Manavgat'ta yangından etkilenen mahallelerin 30'unda üst yapı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Kurum, "Manavgat'ta tespit edilen hasarların giderilmesi ve acil ihtiyaçlarda kullanılması için valiliğimize ve yerel yönetimlerimize ilk etapta 6.75 milyon liralık hibe desteğimiz oldu. Manavgat'ta başlattığımız altyapı ve üstyapıya dair hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

YARALARI SARACAĞIZ

Osmaniye'de hasar tespit çalışmalarını bitirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Adana'daki hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aladağ'da 24 bina ve Kozan'da 37 bina olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Kilis'te meydana gelen yangın sonrası yaptığımız çalışmalarda herhangi bir yapısal hasar bulunmadığını tespit ettik. Oluşabilecek yapı hasarlarını kontrol etmek amacıyla ekiplerimiz Kilis'te de bekliyorlar. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallerimize gideceğiz. İncelemelerimizi ekiplerimizle birlikte yapıyoruz" dedi.

BİN 446 BİNA AĞIR HASARLI VE ACİL YIKILACAK

Bakan Kurum, illerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Antalya Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1.446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris'te 74 bina ağır hasarlı ve acil bir şekilde yıkılacak."
Sabah
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