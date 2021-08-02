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TBMM'ye sunulan 7 bin 797 sorunun yarısı cevaplanmadı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı'na 1 Ocak 2021-15 Haziran 2021 tarihleri arasında sunduğu yazılı soru önergelerinin yanıtlanma durumlarını açıkladı. Buna göre; işleme alınan 7 bin 797 önergenin 4 bin 420'si cevaplandırılmadı.
02 Ağustos 2021 08:23
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TBMM'ye sunulan 7 bin 797 sorunun yarısı cevaplanmadı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, 1 Ocak 2021-15 Haziran 2021 tarihleri arasında kanun teklifleri, yazılı soru ve araştırma önergelerine ilişkin veriler ile siyasi partilere göre dağılımını sordu.

Başkanvekili Bilgiç'in önergeye ilişkin yanıtına göre; söz konusu tarihler arasında TBMM Başkanlığı'na toplam 354 kanun teklifi sunuldu. 12 teklif kanunlaşırken, tekliflerin siyasi partilere göre dağılımı şöyle oldu:

"AK Parti ve MHP 1, AK Parti 32, CHP 233, HDP 58, MHP 9, İYİ Parti 14, BBP 3, Bağımsız 4."

Sağlık ilk sırada

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, aynı tarihlerde TBMM Başkanlığı'na 7 bin 797 yazılı soru önergesi sunuldu. Önerge sahibi milletvekillerinin mensubu olduğu siyasi partilerin dağılımı şöyle açıklandı:

"AK Parti 1, CHP 4 bin 721, HDP 2 bin 85, MHP 108, İYİ Parti 689, Türkiye İşçi Partisi 2, Demokrat Parti 1, Demokrasi ve Atılım Partisi 22, Demokratik Bölgeler Partisi 1, Saadet Partisi 58, Bağımsız 109."

İşleme alınan 7 bin 797 önergenin 4 bin 420'si cevaplandırılmadı. Önergelerin 2'si geri alındı, 567'si süresi içinde cevaplandı, 2 bin 71'i süresi geçtikten sonra cevaplandı. Sağlık Bakanlığı en fazla yazılı soru önergesi yönlendirilen kurum oldu.
Milliyet
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