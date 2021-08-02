4 il için sağanak yağış uyarısı
|02 Ağustos 2021 08:30
|+Aa- Yazdır
Ordu, Van, Hakkari ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor
02 Ağustos 2021 11:10
|Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı
02 Ağustos 2021 10:53
|1 ay sonra düğünü vardı, tüm çeyizi kül oldu
02 Ağustos 2021 10:38
|Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri
02 Ağustos 2021 10:34
|Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
02 Ağustos 2021 10:30
|Görev başında kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
02 Ağustos 2021 09:47
|Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
02 Ağustos 2021 09:12
|Yüzde 55 aşısızlarla çalışmak istemiyor
02 Ağustos 2021 08:49
|Belediye Başkanı dolandırıcılara karşı uyardı: Belediye adına kampanya yok
02 Ağustos 2021 08:45
|Aşısızlara kısıtlamada 'ara formül' gündemde
02 Ağustos 2021 07:45