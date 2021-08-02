Belediye Başkanı dolandırıcılara karşı uyardı: Belediye adına kampanya yok

Milliyet'ten Çiğdem YILMAZ7ın haberine göre: "Manavgat'a yardım kampanyası adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik' diyen Sözen, belediyelerinin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını duyurdu. Milliyet'e konuşan Sözen, "Bu ahlaksız insanlar özellikle benim bölgedeki otellere telefon açıp, 'Ben Şükrü Sözen'im' deyip nakdi yardım talep etmiş. Bir de 'IBAN numarası vereceğim bu IBAN numarasına yardımcı olun' diye de sağı solu arıyorlarmış.

Bu şahısların tespit edilip edilmediğini henüz bilmiyoruz ancak biz olayı emniyete bildirdik. Büyük ihtimalle paravan isimlerle açılan hesaplar ve telefon numaralarıydı. Buranın dışında İstanbul'da birkaç nokta aynı şekilde belediye ve benim adıma yardım istediklerini bana ilettiler" dedi. "Yardım kampanyası" adı altında para toplamak isteyenler fırsatçılara isyan eden Sözen, "Vatandaşın dikkatli olması gerekiyor. Birebir yetkililerle ve koordinasyon merkezleriyle iletişim kurmadan bu tarz insanlara fırsat verilmemeli. Resmi kanallarla bu tarz yardımları yapmalarını istiyorum. Şahıslar üzerinden değil, kurumlar ya da koordinasyon merkezleri aracılığıyla yardımlarını yapsınlar" uyarısı yaptı.