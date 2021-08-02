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Altun: Sosyal medyadaki o kampanyaya tepki gösterdi

FETÖ'cü hesaplar, hala süren yangınlar için, sosyal medyada #helpturkiye adlı tag açıp, Türkiye'yi aciz göstermek istedi. Hala süren yangınlarla ilgili olarak paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır" dedi.
02 Ağustos 2021 08:59
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Altun: Sosyal medyadaki o kampanyaya tepki gösterdi

Sosyal medyada, devam eden yangınlar için #helpturkiye başlıklı tag açıldı. FETÖ'cü hesapların yoğun destek verdiği tag sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Altun, yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

"DEVLETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

35 ildeki 129 yangının 122'sinin kontrol altına alındığı hatırlatan Altun, "İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiye'miz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz" dedi.

"YALANLARI YAYANLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYELİM"

Altun, şöyle devam etti:

"Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."
Memurlar.Net
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