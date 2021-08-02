Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
|02 Ağustos 2021 09:12
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Kamuda aşıya direnenlere ABD'deki gibi her hafta PCR testi ve maske zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.
PANDEMİDE sonbahar gelmeden yapılması gereken hazırlıklar masaya yatırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nda ortaya konulan öneriler, hükümette değerlendiriliyor. Bayramdan sonra aşılamanın yeniden hızlanmasına karşın bunun yeterli olmadığı belirtiliyor.
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YEREL TİMLER DEVREYE...
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Öneriler arasında Doğu ve Güneydoğu illerinde "mele" diye adlandırılan dini önderlerin aşı kampanyasında kullanılmasının ardından öğretmenler, doktorlar, imamlar ile meslek örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin eğitime alınması bulunuyor.
AYRIMCILIK ALANLARI
Hükümet, aşıda pozitif ayrımcılığın uygulama alanlarını belirlemek için de çalışıyor. Uzmanlar, ABD'de bazı eyaletlerde kamu çalışanları arasında aşı yaptırmayanlara, her hafta PCR testi ve maske takma zorunluluğu getirildiğini belirttiler. Kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceği ve aşısız kamu çalışanlarına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı konusunda dünya örneklerinin incelendiği ifade ediliyor.
SİNOVAC OLANLARA 3. DOZ
VERİLERE göre, son dönem vaka sayısında artışa, bayram hareketliliğinin de eklendiği, hızın yavaşlamasına rağmen artışın devam edeceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle Sınovac aşısı yaptıranlardan üç ayı dolanların, bir an önce üçüncü doz aşılarını yaptırmalarında fayda olduğunu belirtiyor.
SAĞLIKÇILARIN YÜZDE 90'I AŞILANDI
SAĞLIK çalışanlarında aşılama oranının yüzde 90'ı geçtiği öğrenildi. Vaka-test oranının yüzde 8'e ulaştığı ancak artışın yavaşladığı belirtiliyor.
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