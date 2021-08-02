Kılıçdaroğlu ilk defa açıkladı: Millet ittifakı karar verirse aday olurum
|02 Ağustos 2021 09:30
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Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, "Millet ittifakı karar verirse ben aday olurum diyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtlandırdı:
Elbette, yani Millet İttifakı derse ki "Siz aday olun", kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Hem parlamentodaki ittifaka güven verecek, hem size oy vermeyen vatandaşların da kucaklandığını görecek. Bunu yapmak zorundayız. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, "nitelikleri" ne olmalı, onu tartışmalıyız.
CHP lideri, HDP ile ittifak yapıp yapmayacaklarına dair soruyu da şu ifadelerle cevapladı:
Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz. Zaten HDP de açıklama yaptı "İttifak gibi bir arayışımız yok" dediler. İktidar bizi farklı bir alanda konuşlandırmak istiyor, bu iftiralar daha önce de atılmıştı ama halk yerel seçimde dersi verdi, "Ben bunlara inanmıyorum" dedi. Bundan sonraki seçimde yine ders verecek.
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