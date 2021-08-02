Dolar haftaya nasıl başladı?

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGINLARLA İLGİLİ SON DURUMU DEĞRELENDİRDİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık. Muğla üzerinde 4 uçak, 1 insansız hava aracımız var. Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik " dedi.