Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi öldü
Kars'ta, Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
|02 Ağustos 2021 09:50
|+Aa- Yazdır
Kars-Ankara seferini yapan 42009 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni, Alparslan Mahallesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin kesiştiği hemzemin geçitte Nurettin Artuğel'e (60) çarptı.
Artuğel, trenin altında yaklaşık 150 metre sürüklendi.
Kaza üzerine, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Artuğel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Artuğel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayıp üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın cesedi bulundu
02 Ağustos 2021 11:29
|Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
02 Ağustos 2021 10:42
|Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü
02 Ağustos 2021 10:42
|Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
02 Ağustos 2021 09:54
|Sabotaj iddiası üzerine silahla nöbet tutmaya başladılar
02 Ağustos 2021 09:39
|İki yıl önce babasını öldüren şahıs tahliye olunca kardeşini öldürdü
02 Ağustos 2021 08:07
|Gelin alınırken havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti
02 Ağustos 2021 08:05
|Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı
01 Ağustos 2021 21:27
|Devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
01 Ağustos 2021 20:46
|Tarım işçilerine taşıyan minibüse tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
01 Ağustos 2021 19:54