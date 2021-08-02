Görev başında kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
|02 Ağustos 2021 09:47
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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında meydana geldi. 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç dün göreve geldi. Santralde görevli olan Kılınç gece boyunca gelen ihbarları alıp arkadaşlarına aktardı. İddiaya göre sabaha karşı ise arkadaşları Kılınç'a ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri Kılınç'ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk belirlemelere göre Kılınç'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç'ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kılınç'ın arkadaşları ise yıkıldı. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından toprağa verilecek.
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