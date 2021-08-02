1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kiralık araçların kullanımı ile ilgili Yargıtay'dan önemli karar

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kiralanan aracın ehliyetsiz üçüncü kişiye verilmesinde, kiraya verenin sorumlu tutulamayacağına hükmetti.
02 Ağustos 2021 10:10
+Aa- Yazdır
Kiralık araçların kullanımı ile ilgili Yargıtay'dan önemli karar

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yol kontrolünde kiralık aracın ehliyeti olmayan bir genç tarafından kullanıldığını tespit etti. Ekipler, aracın sahibi olan kiralama şirketine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36/3-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı 2 bin 473 lira para cezası kesti. Kiralama şirketi sahibi, cezaya itiraz etti. 2. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı reddetti. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Başsavcılık dosyayı 19. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Emsal bir karara imza atan daire, cezadan kiralama şirketinin sorumlu olamayacağına hükmetti. Kararda şöyle denildi: "Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermekten araç tescil plakasına istinaden idari yaptırım kararı düzenlendiği ortadadır. Aracın 14/01/2020 tarih ve saat 18:46 ile 16/01/2020 tarih ve saat 19:50 arasındaki dönemde şahsa kiralandığı, kabahat fiilinin işlendiği 16/01/2020 tarihinde saat 02:24 sıralarında aracın üçüncü kişiye kiracı tarafından verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki mu'teriz (itirazcı) tarafından anılan aracın dosya kapsamında bulunan 03/02/2020 tarihli belgeye göre Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kaydının girildiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü' nün internet sayfasından temin edilen belge çıktısı uyarınca anılan kiralama işleminin KABİS sistemine kaydedildiğinin anlaşıldığı, aracı kiralayan şahsın sürücü belgesi suretinin dosyada mevcut olduğu ortadadır. İl Emniyet Müdürlüğü' nün 17.02.2020 tarihli cevabi yazısında 16.01.2020 tarih saat 02.24 'de ... plakalı aracın ... tarafından sürücü belgesiz olarak kullanılması sebebiyle mu'teriz hakkında da idari para cezası uygulandığının belirtildiği görülmekle; aracı, sürücü belgesi bulunan kiralayana kiraya veren mu'terizin, kira sözleşmesinde ismi bulunmayan üçüncü bir şahıs tarafından, kiralama dönemi içerisinde aracın sürücü belgesiz olarak kullanılmasından sorumlu tutulamayacağı anlaşılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarname içeriği farklı gerekçe ile yerinde görüldüğünden, 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/03/2020 tarihli ve 2020/354 değişik iş sayılı kararının CMK'nin 309/4-d maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına, kiralama şirketi sahibine kesilen idari para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkinci el pazarı beklentilerin altında bir yıl geçiriyor
02 Ağustos 2021 08:00		 Oto pazarında araba çok alıcı yok
01 Ağustos 2021 15:17
Uzmandan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı
30 Temmuz 2021 21:34		 Toyota 15 gün üretime ara veriyor
30 Temmuz 2021 14:04
Trafiğe 6 ayda 607 bin 289 aracın kaydı yapıldı
28 Temmuz 2021 11:04		 'Araçlarda ÖTV indirimine ihtiyacı var'
21 Temmuz 2021 09:21
Devlet'in verdiği destek ile akaryakıt 1 TL'ye kadar ucuz alındı
21 Temmuz 2021 07:25		 Türkiye'de araçların yüzde 39'u Kocaeli'de üretiliyor
20 Temmuz 2021 23:04
İkinci elde 'değiştirilmiş araç' oyunu
19 Temmuz 2021 11:04		 Karavan kiraları 5 yıldızlı otel fiyatlarını aratmıyor
18 Temmuz 2021 17:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde11:20 - Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz11:10 - Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor11:09 - Türkiye'de kuraklığa rağmen içme suyunda sıkıntı beklenmiyor11:07 - AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme11:06 - Çorum ve Kırşehir'de ormanlara girişler yasaklandı
11:06 - Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt11:03 - 6 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu11:02 - MEB, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı10:55 - Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi10:54 - Güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl azaldı10:53 - Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı
10:42 - Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü10:42 - Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı10:38 - 1 ay sonra düğünü vardı, tüm çeyizi kül oldu10:34 - Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri10:30 - MEB, norm fazlası öğretmeni il emrine atadı mı?
10:30 - Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Komuta kademesinde nöbet değişimi
Aşısızlara kısıtlamada 'ara formül' gündemde
Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
Silah tehdidiyle zorla kamera karşısında konuşturdular
Emekli Tuğgeneral: Afgan göçü Suriye gibi olmaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sallanmak 3
yemek yemek 4
doğa ananın renk kartelası 3
telefon 2
muratpaşa 1
bakırcılar çarşısı 3
xtremo 2
çocuksu haller 1
sevabımı çaldın 1
böcek korkusu 2
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam