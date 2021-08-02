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Altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3.290 liradan satılıyor
02 Ağustos 2021 10:29
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Altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 490,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 493,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 490,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.808 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.790 dolar seviyelerinin destek, 1.810 ve 1.830 doların ise direnç konumunda kaydetti.
Anadolu Ajansı
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