Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri
Türkiye'nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var
|02 Ağustos 2021 10:34
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Türkiye'nin dört bir yanında sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrik verilemiyor.
Elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri çökerken, kurumların açıklama yapmaması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
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