1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri

Türkiye'nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var
02 Ağustos 2021 10:34
+Aa- Yazdır
Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri

Türkiye'nin dört bir yanında sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrik verilemiyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri çökerken, kurumların açıklama yapmaması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor
02 Ağustos 2021 11:10		 Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı
02 Ağustos 2021 10:53
1 ay sonra düğünü vardı, tüm çeyizi kül oldu
02 Ağustos 2021 10:38		 Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
02 Ağustos 2021 10:30
Görev başında kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
02 Ağustos 2021 09:47		 Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
02 Ağustos 2021 09:12
Yüzde 55 aşısızlarla çalışmak istemiyor
02 Ağustos 2021 08:49		 Belediye Başkanı dolandırıcılara karşı uyardı: Belediye adına kampanya yok
02 Ağustos 2021 08:45
4 il için sağanak yağış uyarısı
02 Ağustos 2021 08:30		 Aşısızlara kısıtlamada 'ara formül' gündemde
02 Ağustos 2021 07:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde11:29 - Kayıp üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın cesedi bulundu11:20 - Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz11:10 - Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor11:09 - Türkiye'de kuraklığa rağmen içme suyunda sıkıntı beklenmiyor11:07 - AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme
11:06 - Çorum ve Kırşehir'de ormanlara girişler yasaklandı11:06 - Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt11:03 - 6 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu11:02 - MEB, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı10:55 - Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi10:54 - Güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl azaldı
10:53 - Yaz aylarında böcek ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı10:42 - Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü10:42 - Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı10:38 - 1 ay sonra düğünü vardı, tüm çeyizi kül oldu10:34 - Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri
10:30 - MEB, norm fazlası öğretmeni il emrine atadı mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı olmayan memura her hafta PCR testi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro dahil her teklif kırmızı çizgimizdir
Bakan Bilgin: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Komuta kademesinde nöbet değişimi
Aşısızlara kısıtlamada 'ara formül' gündemde
Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
Silah tehdidiyle zorla kamera karşısında konuşturdular
Emekli Tuğgeneral: Afgan göçü Suriye gibi olmaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yemek 4
eyyamı bahur 3
amerikan esprileri 1
öküzün trene bakması 2
sevabımı çaldın 1
bildiğiniz en iyi maden suyu 1
mete gazoz 1
kaldı beş ay 1
marcus 1
Nemrut dağı 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam