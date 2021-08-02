Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|02 Ağustos 2021 10:42
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Meydancık Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen O.N.A. (66), M.A. (42), Ö.A, (38) ile Mehmet A. (56) ve B.A. (24) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Mehmet A. (56) ile B.A. (24) silahla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayın şüphelisi O.N.A'yı gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayıp üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın cesedi bulundu
02 Ağustos 2021 11:29
|Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü
02 Ağustos 2021 10:42
|Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
02 Ağustos 2021 09:54
|Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi öldü
02 Ağustos 2021 09:50
|Sabotaj iddiası üzerine silahla nöbet tutmaya başladılar
02 Ağustos 2021 09:39
|İki yıl önce babasını öldüren şahıs tahliye olunca kardeşini öldürdü
02 Ağustos 2021 08:07
|Gelin alınırken havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti
02 Ağustos 2021 08:05
|Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı
01 Ağustos 2021 21:27
|Devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
01 Ağustos 2021 20:46
|Tarım işçilerine taşıyan minibüse tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
01 Ağustos 2021 19:54