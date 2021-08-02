Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|02 Ağustos 2021 10:55
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silah tehdidiyle zorla kamera karşısında konuşturdular
02 Ağustos 2021 08:16
|Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
01 Ağustos 2021 14:48
|Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
01 Ağustos 2021 08:45
|FETÖ'cü Orhan İnandı Türk elçiyi öldürmek için 2 milyon $'a tetikçi tuttu
01 Ağustos 2021 08:25
|PKK köylere sızdı
01 Ağustos 2021 07:05
|Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
31 Temmuz 2021 12:05
|Kandil başlarına yıkıldı
31 Temmuz 2021 07:05
|Fırat Kalkanı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2021 15:57
|Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
30 Temmuz 2021 15:06
|FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
30 Temmuz 2021 14:17