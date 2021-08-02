MEB, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların pansiyonlarının afetten etkilenen vatandaşlara açıldığını bildirdi.
|02 Ağustos 2021 11:02
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Her zaman doğa bizi teselli etmişti. Şimdi doğayı teselli etme görevi bizim. Sevgiyle, bilgiyle, eğitimle hep birlikte saracağız yaralarımızı.
Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Okul müdürlüklerimize ulaşmanız yeterli, bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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